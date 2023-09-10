Оппозиция требует расследования и отставки премьера Грузии в связи с «чартерным скандалом»

Грузинская оппозиция требует постановки политической и правовой ответственности премьера Грузии в связи с «чартерным скандалом» - оппозиционные партии требуют отставки Ираклия Гарибашвили, сообщает SOVA.

Партия «Нацдвижение» считает, что Гарибашвили - преступник, который должен понести ответственность. Лидер Леван Хабеишвили призвал членов партии власти покинуть парламентское большинство.

Партия «Лело» начинает процедуру импичмента против главы правительства и призывает депутатов оппозиционных партий присоединиться к инициативе.

Партия «За Грузию» обращается в прокуратуру страны и требует немедленно начать расследование возможного коррупционного преступления, совершенного премьер-министром. Оппоненты власти считают, что «чартерный скандал» - еще одно наглядное доказательство того, почему правительство Грузии отказалось создавать независимое антикоррупционное бюро. Лидер Георгий Гахария считает, что Иванишвили объявил европейскому будущему Грузии импичмент.

По мнению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, концепция правления Иванишвили - «обворовывать» народ. И скандал - еще одно проявление гнилостности «режима» грузинского олигарха.

Cкандал разгорелся после того, как в сюжете оппозиционного телеканала «Пирвели» основатель Georgian Airways Тамаз Гаашвили подтвердил информацию журналистов о том, что премьер-министр Грузии отправился в Германию (Мюнхен) на правительственном самолете. Заказ поступил от главы Службы государственной охраны.

Кроме того, Гаиашвили утверждает, что ему неизвестно, носил ли визит Гарибашвили в Мюнхен личный или официальный характер, но в том же контексте он приводит в качестве примера один из визитов Михаила Саакашвили, третьего президента страны, также в Германию - в Берлин, во время которого, по словам Гаиашвили, Саакашвили перенес операцию тканей носа.

Днями ранее Департамент стратегических коммуникаций опубликовал два уточняющих заявления: в первом отрицался факт использования правительственного лайнера в личных целях - чартерный рейс, а во втором - сообщалось, что Гарибашвили отправился в США с пересадкой в одном из европейских городов регулярным коммерческим рейсом (по данным телекомпании - это Мюнхен). Уточнили, что сын Гарибашвили приступил к учебе в Пенсильванском университете, и глава правительства полетел в США, чтобы быть рядом с сыном в столь важный для него момент.

Стратком 10 сентября еще раз подчеркнул, что сюжет оппозиционного канала - дезинформация, ставящая целью ввести в заблуждение общественность.

Отметим, АМЮГ требует обнародования документов, подтверждающих непричастность премьера. С другой стороны, в Ассоциации молодых юристов Грузии интересуются, откуда у Ираклия Гарибашвили столько денег, чтобы осуществлять подобные рейсы.