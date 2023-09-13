Россия сообщила об атаке ВСУ на Севастополь крылатыми ракетами и катерами

В Минобороны России сообщили об атаке ВСУ на аннексированный Севастополь крылатыми ракетами и безэкипажными катерами.

По информации российской стороны, удар был нанесен десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.

«Средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», – сказано в сообщении.

Ранее назначенный Россией «глава» Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о ракетной атаке на город.

По его словам, в районе Килен-балки начался пожар «не на гражданском объекте». Развозжаев сообщил, что 24 человека пострадали в результате атаки.

На видео, которые публиковали севастопольские пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.

Украинская сторона атаку пока не комментировала.