Россия сообщила об атаке ВСУ на Севастополь крылатыми ракетами и катерами

В Минобороны России сообщили об атаке ВСУ на аннексированный Севастополь крылатыми ракетами и безэкипажными катерами.
По информации российской стороны, удар был нанесен десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.
«Средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», – сказано в сообщении.
Ранее назначенный Россией «глава» Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о ракетной атаке на город.
По его словам, в районе Килен-балки начался пожар «не на гражданском объекте». Развозжаев сообщил, что 24 человека пострадали в результате атаки.
На видео, которые публиковали севастопольские пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.
Украинская сторона атаку пока не комментировала.
- Россия ежедневно обстреливает ракетами мирные города Украины. С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет и 3,5 тысячи дронов-камикадзе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, абсолютное большинство ударов пришлось по гражданским объектам.
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