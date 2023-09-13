Александр Анкваб провел встречу с главой миссии МККК

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с главой Миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) Родриго де Резенде. Стороны обсудили вопросы взаимодействия миссии с местными властями, сообщает пресс-служба абхазского Кабмина.

Сообщается, что Родриго де Резенде выразил благодарность Анквабу «за оперативное решение вопросов, инициированных миссией на предыдущей встрече». Он подчеркнул, что это позволило существенно повысить эффективность деятельности миссии.

По информации Родриго де Резенде, в настоящее время миссия сосредоточена на вопросах установления мест захоронения лиц по согласованному списку, идентификации обнаруженных останков и поиску пропавших без вести в результате грузино-абхазской войны.

В настоящее время МККК готов передать родственникам останки двух уже идентифицированных лиц. Александр Анкваб вновь подтвердил готовность абхазского правительства к сотрудничеству с миссией МККК.