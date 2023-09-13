Глава ЕК: будущее Украины и Молдовы – в ЕС, для Грузии важна перспектива

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении «О положении Европейского Союза» заявила, что будущее Украины, Молдовы и Западных Балкан – в ЕС. Такую формулировку относительно Грузии она не использовала:

«Будущее Украины – в нашем Союзе.

Будущее Западных Балкан – в нашем Союзе.

Будущее Молдовы – в нашем Союзе.

И я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии».

Напомним, что Украина и Молдова уже являются кандидатами на вступление в ЕС. Грузия может получить этот статус в конце текущего года.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что следующее расширение должно стать «катализатором прогресса». По её словам, число государств-членов ЕС превысит 30.

В своем послании президент Еврокомиссии затронула борьбу с инфляцией в Евросоюзе, продвижение зеленой энергетики, борьбу с торговлей людьми и ряд других тем. Она сообщила о намерении Евросоюза провести расследования по факту государственного субсидирования электромобилей из Китая.