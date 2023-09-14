В ЕНД заявили о бойкоте процесса импичмента президента Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии, «Единое национальное движение» не будет принимать участие в процедуре импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом заявила член партии Тина Бокучава.
«Мы не будем участвовать в грязной игре (Бидзины) Иванишвили, которая в первую очередь служит саботажу европейского выбора нашей страны. Именно с этой целью фракции «Единое национальное движение – сила в единстве» не будет в зале, когда Иванишвили будет разыгрывать процесс под названием «импичмент», который на самом деле направлен на то, чтобы помешать Грузии получить статус кандидата (на вступление в ЕС) и не осуществить наш европейский выбор», — заявила Бокучава.
Решение было утверждено политическим советом партии. Депутат Леван Бежашвили призвал и другие оппозиционные партии отказаться от участия в процессе.
«Мы призываем все политические группы прозападных оппозиционных партий даже не участвовать в обсуждении этих тем, поскольку их обсуждение и активизация означает отвлечение внимания от основных политических вопросов», — сказал он.
- Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
- Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию — 56.
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