В ЕНД заявили о бойкоте процесса импичмента президента Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии, «Единое национальное движение» не будет принимать участие в процедуре импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом заявила член партии Тина Бокучава.

«Мы не будем участвовать в грязной игре (Бидзины) Иванишвили, которая в первую очередь служит саботажу европейского выбора нашей страны. Именно с этой целью фракции «Единое национальное движение – сила в единстве» не будет в зале, когда Иванишвили будет разыгрывать процесс под названием «импичмент», который на самом деле направлен на то, чтобы помешать Грузии получить статус кандидата (на вступление в ЕС) и не осуществить наш европейский выбор», — заявила Бокучава.

Решение было утверждено политическим советом партии. Депутат Леван Бежашвили призвал и другие оппозиционные партии отказаться от участия в процессе.

«Мы призываем все политические группы прозападных оппозиционных партий даже не участвовать в обсуждении этих тем, поскольку их обсуждение и активизация означает отвлечение внимания от основных политических вопросов», — сказал он.