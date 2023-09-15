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Обязательная эвакуация объявлена в десятках селений Херсонщины

В Херсонской области десятки селений с разрушенными или поврежденными домами (архив)

На заседании Совета обороны Херсонской области в четверг принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливаемых Россией. Об этом сообщили «Немецкая волна» и «Украинская правда».

Обязательной эвакуации семей с детьми подлежат жители 31 населенного пункта, которые регулярно обстреливаются российскими войсками.

Такое решение принял областной Совет обороны, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Александр Прокудин.

В области будет изменено время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 20.00 до 6.00.

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