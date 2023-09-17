Оппозиция требует начать расследование в отношении мэра Тбилиси и премьера

Уже несколько оппозиционных партий обратились к Генпрокуратуре Грузии с требованием начать расследование в отношении мэра Тбилиси и премьер-министра, сообщает SOVA. Причиной послужила информация, распространенная в грузинских СМИ о том, что высокопоставленные чиновники страны используют правительственные самолеты в личных целях, сообщил представитель «Лело» Тамаз Датунашвили:

«Неподобающее поведение Михаила Саакаашвили заключалось в том, что он использовал госуслуги в нерабочих целях. Чем поведение Кахи Каладзе и Ираклия Гарибашвили отличается от поведения Саакашвили, непонятно… Должно быть начато расследование и эти люди должны уйти в отставку, как премьер-министр, так и (мэр Тбилиси) Каладзе. Это злоупотребление служебным положением, это коррупция, это нарушение закона на многих стадиях», - сказал Тамаз Датунашвили.

Все это происходит на фоне элитной коррупции в стране, заявляет представитель «Национального движения» Георгий Ботковели:

«В то время, когда семья Гарибашвили, а также связанная с ним преступная группировка зарабатывает миллионы, жители его города – Дедоплисцкаро голодают. Фермеры проводили акции, ведь они зависят от урожая пшеницы и просят помощи в реализации продукции. Все это связано с тем, что из-за связей представителей власти с Россией, происходит приток украденной РФ пшеницы, а цена на пшеницу в Грузии понизилась. Кроме того, банда, действующая в Кахетии, полностью контролирует виноградный бизнес, и в этом замешаны люди, связанные с Гарибашвили. Нынешняя ситуация в Кахетии крайне сложная.

Требуем от прокуратуры начать расследование по конкретным фактам, как в отношении Отара Парцхаладзе, так и в отношении Ираклия Гарибашвили и Кахи Каладзе, которые организуют собственный комфорт и занимаются преступной деятельностью в Грузии на деньги грузинского народа», - сказал Ботковели.