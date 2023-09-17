Оппозиция требует начать расследование в отношении мэра Тбилиси и премьера

Уже несколько оппозиционных партий обратились к Генпрокуратуре Грузии с требованием начать расследование в отношении мэра Тбилиси и премьер-министра, сообщает SOVA. Причиной послужила информация, распространенная в грузинских СМИ о том, что высокопоставленные чиновники страны используют правительственные самолеты в личных целях, сообщил представитель «Лело» Тамаз Датунашвили:
«Неподобающее поведение Михаила Саакаашвили заключалось в том, что он использовал госуслуги в нерабочих целях. Чем поведение Кахи Каладзе и Ираклия Гарибашвили отличается от поведения Саакашвили, непонятно… Должно быть начато расследование и эти люди должны уйти в отставку, как премьер-министр, так и (мэр Тбилиси) Каладзе. Это злоупотребление служебным положением, это коррупция, это нарушение закона на многих стадиях», - сказал Тамаз Датунашвили.
Все это происходит на фоне элитной коррупции в стране, заявляет представитель «Национального движения» Георгий Ботковели:
«В то время, когда семья Гарибашвили, а также связанная с ним преступная группировка зарабатывает миллионы, жители его города – Дедоплисцкаро голодают. Фермеры проводили акции, ведь они зависят от урожая пшеницы и просят помощи в реализации продукции. Все это связано с тем, что из-за связей представителей власти с Россией, происходит приток украденной РФ пшеницы, а цена на пшеницу в Грузии понизилась. Кроме того, банда, действующая в Кахетии, полностью контролирует виноградный бизнес, и в этом замешаны люди, связанные с Гарибашвили. Нынешняя ситуация в Кахетии крайне сложная.
Требуем от прокуратуры начать расследование по конкретным фактам, как в отношении Отара Парцхаладзе, так и в отношении Ираклия Гарибашвили и Кахи Каладзе, которые организуют собственный комфорт и занимаются преступной деятельностью в Грузии на деньги грузинского народа», - сказал Ботковели.
- Заявления сделаны на фоне скандала, развернувшегося вокруг премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили в августе летал в Мюнхен вместе с семьей и охраной на правительственном самолете. Утверждается, что чартер оплатило «частные лицо» – отец премьера Тариэл Гарибашвили. Речь идет о сумме в 34 тысячи евро. Из Мюнхена Гарибашвили вылетел коммерческим рейсом в США вместе с сыном, поступившим в Пенсильванский университет. Стоимость билетов также не была оплачена из бюджета, утверждают в правительстве.
- Согласно расследованию телекомпании «Пирвели», 1 января 2022 года мэр Тбилиси и сопровождающие его лица отправились в Альпы, в Швейцарию, на правительственном самолете, встречать Новый год. Как оказалось, в тот год Каладзе использовал самолет и 19 января для полета в Париж.
- Ранее 10 апреля 2021 года правительственное судно использовалось для личных полетов в Дубай, самолет пробыл тогда в Объединенных Арабских Эмиратах 8 ночей и 9 дней. Как сообщил телекомпании некий «источник», этим рейсом воспользовался Каха Каладзе, этот факт подтвердил и сам мэр. На вопрос кто заплатил за перелет, мэр не ответил.
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