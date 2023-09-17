Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Швейцарию

Президент Грузии продолжает свой «евротур», на этот раз Саломе Зурабишвили публикует в социальной сети фото из Швейцарии, где президент запечатлена на фоне картины Нико Пиросмани «Кахетинский поезд». Пока о цели визита президента в Базель ничего не сообщается, пишет SOVA.
Зурабишвили находится в Швейцарии на собственные средства, поскольку в заявлении, опубликованном администрацией правительства от 30 августа, написано, что президенту было отказано в визите в Швейцарию 16 сентября.
Часть оппозиции одобряет действия президента:
«Конечно, хорошо, что президент Грузии пытается внести свой вклад в процесс евроинтеграции Грузии, но главный вопрос, адресованный правительству, заключается в том, что делает Грузия, чтобы получить статус кандидата Грузии и приблизиться к Европейскому союзу, и что они (власти) говорят нашим партнерам, когда не исполняют 12 пунктов Еврокомиссии?» - сказал член партии «Лело» Саба Буадзе.
- Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
- Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию — 56.
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