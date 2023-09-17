Лаша Талахадзе в седьмой раз стал чемпионом мира

На чемпионате мира, проходившем в Саудовской Аравии, грузинский тяжеловес Лаша Талахадзе после первого движения стал чемпионом мира в толчке, а также отпраздновал чемпионство в жиме двумя руками, пишет Общественный вещатель.

Лаша Талахадзе одолел в рывке 208, 215 и 220 кг. Его результат в толчке – 245 и 253 кг. В жиме двумя руками вес, преодоленный Лашей, составляет 473 кг.

Тяжеловес Лаша Талахадзе после победы на чемпионате мира стал первым в истории грузинского спорта спортсменом, ставшим семикратным чемпионом мира в олимпийских видах спорта.

Что касается истории мировой тяжелой атлетики, то в случае успеха Лаша Талахадзе станет вторым штангистом после Василия Алексеева, семь раз подряд выигравшим чемпионат мира.

С победой Лаши Талахадзе тяжелая атлетика стала третьим видом спорта после вольной и греко-римской борьбы по количеству завоеванных золотых медалей в истории грузинского спорта.