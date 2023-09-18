Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отбыл в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с сегодняшнего дня до 24 сентября будет находиться в Нью-Йорке с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, он примет участие в дискуссиях и мероприятиях высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что запланирован ряд встреч Арарата Мирзояна с должностными лицами ООН и коллегами из других стран.

В Нью-Йорк отбыл также министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Радио Азатутюн напоминает, что руководители дипломатических служб двух стран в последний раз встретились в США в конце июня. После трех дней переговоров в Вашингтоне было объявлено, что Ереван и Баку достигли соглашения ещë по нескольким статьям проекта договора «О мире и установлении межгосударственных отношений». Мирзоян и Байрамов провели тогда как двусторонние, так и трехсторонние встречи с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Месяц спустя, в конце июля, министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Москве. После трехсторонних переговоров из выступления Сергея Лаврова сложилось впечатление, что в ходе переговоров обеспечение прав армян Нагорного Карабаха рассматривалось в контексте защиты прав национальных меньшинств в Армении.