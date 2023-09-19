Мишель о Грузии: пришло время для конкретных шагов

В Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

Мишель после встречи написал в соцсети X (Twitter), что подтвердил Гарибашвили приверженность ЕС перспективе членства Грузии.

«Пришло время для конкретной реализации необходимых приоритетов, чтобы разблокировать статус кандидата», – заявил Мишель.

Гарибашвили, в свою очередь, отметил, что подтвердил европейскому политику приверженность Грузии выполнить все приоритеты, изложенные Еврокомиссией.

Ранее премьер-министр Грузии встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, Гарибашвили провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, советником Госдепартамента США Дереком Шоле. 17 сентября прошла встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.