В Нагорном Карабахе не менее 200 погибших и более 400 раненых – офис омбудсмена

По сообщению офиса омбудсмена непризнанного Нагорного Карабаха, согласно собранным данным, в результате нападения Азербайджана на Нагорный Карабах не менее 200 человек погибли и более 400 были ранены.
Омбудсмен НК в своем микроблоге в X сообщил, что среди мирного населения есть 10 погибших, 5 из них - дети, а число раненых превышает 40, из них 13 - дети.
- Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой Нагорно-Карабахской республикой, с целью «восстановления конституционного строя». Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.