В Нагорном Карабахе не менее 200 погибших и более 400 раненых – офис омбудсмена

По сообщению офиса омбудсмена непризнанного Нагорного Карабаха, согласно собранным данным, в результате нападения Азербайджана на Нагорный Карабах не менее 200 человек погибли и более 400 были ранены.

Омбудсмен НК в своем микроблоге в X сообщил, что среди мирного населения есть 10 погибших, 5 из них - дети, а число раненых превышает 40, из них 13 - дети.