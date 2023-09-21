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Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложили

Snoop Dogg

Концерт известного американского рэпера Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября в Ереване, перенесен.

Об этом сообщила компания-организатор концерта Doping Space, отметив, что правительство Армении сообщило им о решении перенести концерт.

Компания решительно осудила «широкомасштабную агрессию и преступления, совершенные Азербайджаном 19 сентября».

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», – говорится в сообщении.

Компания также извинилась перед всеми, кто собирался присутствовать на концерте, сообщив, что информация о новых сроках концерта будет представлена в ближайшее время.

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