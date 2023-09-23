Адвокат: после потасовки с правоохранителями на теле Мелия обнаружены повреждения

Адвокат Георгий Кондахишвили встретился с задержанными во время инцидента в Глдани членами «Национального движения» Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа, пишет SOVA. Как поясняет адвокат, все трое задержанных отрицают какое-либо насилие в отношении сотрудников полиции. По его словам, ситуация просто накалилась и был эмоциональный фон.

«Я очень надеюсь, что это дело не станет вторым инструментом в руках власти и Ника Мелия и его спутники не будут повторно арестованы, подвергаться уголовному преследованию, хотя, конечно, ничего исключать нельзя. На обнародованной видеозаписи не видно нападения кого-либо из них на полицейских. Конечно, есть эмоциональный фон, в какой-то степени есть противостояние», - заявил Кондахишвили.

По словам адвоката, на данном этапе в отношении задержанных ведется административное производство, и они будут ждать обращения МВД в суд.

Кроме того, как отметил Кондахишвили, на теле Ники Мелия есть повреждения.

«Я и вчера упомянул, что у него есть повреждения. Его одежда полностью разорвана, он был в наручниках в течение многих часов, у него отеки на обоих запястьях, а также разные повреждения, которые, вероятно, были получены во время задержания».

Напомним, в тбилисском районе Глдани подвергся нападению депутат тбилисского городского собрания от партии «Единое национальное движение» Ираклий Эдзгверадзе. Он утверждает, что на него напали более 30 человек, и что заказчиком нападения на него был депутат от большинства в сакребуло, член «Грузинской мечты» Константин Зарнадзе.

Позже произошла стычка с правоохранителями в Глдани, куда оппозиционеры приехали из-за нападения Эдзгверадзе. В ходе потасовки полиция задержала троих человек - членов партии Нику Мелия, Звиада Куправа и Бачо Долидзе. МВД начало расследование по факту нападения на Ираклия Эдзгверадзе по статье «насилие, совершенное группой лиц», а Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа задержаны в административном порядке.

Депутат от «Грузинской мечты» в тбилисском сакребуло Коте Зарнадзе, опровергает обвинения и заявляет, что пусть Эдзгверадзе «соизволит и предоставить доказательства».

Между тем, МВД задержало 6 человек за групповое насилие в отношении Ираклия Эдзгверадзе.