В Грузии заблокировали банковский счет одного из лидеров Alt-Info

Прокремлевское движение Alt-Info («Консервативное движение») призывает граждан профинансировать «антимайдан» в Грузии — объявлен сбор денег.

Средства направлялись на счет одного из лидеров Alt-Info — Ираклия Мартыненко в TBC Bank, однако счет был заблокирован, пишет SOVA.

«Это — еще одно доказательство того, что Запад планирует организовать здесь (в Грузии — ред.) Майдан, и подконтрольные им банки в стране также причастны к этому плану», — считают в движении.

«Консерваторы» решили, что сбор средств продолжится — наличными или посредством биткойн-счета, который будет опубликован в ближайшее время.

Alt-Info считает, что «сейчас особенно важно максимально вовлечь и мобилизовать общество в «Антимайдан», чтобы удалось «нейтрализовать радикальные планы Запада».

«Вступайте в наши ряды — предотвратите в стране войну и государственный переворот! Мы собираем средства на организацию антимайдана и на то, чтобы привезти людей из регионов Грузии!», — говорится в заявлении.

Также один из лидеров Alt-Info Шота Мартыненко призывает и.о. президента Национального банка Грузии Натию Турнава оказать давление на TBC Bank, чтобы счет был восстановлен.

Ранее в грузинской Службе госбезопасности заявили о раскрытии организованного за рубежом заговора с целью захвата власти. Инициаторами беспорядков названы лидеры «Нацдвижения», члены действующего в Украине «Грузинского легиона» и представители гражданского сектора. Никаких доказательств спецслужбы не представили.