Азербайджан подтвердил гибель 192 военных в Карабахе

В ходе военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 511 получили ранения. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

«Среди погибших военнослужащих 180 – сотрудники министерства обороны, 12 – сотрудники МВД. Один из шехидов – мирный житель. Личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз. В ходе локальных антитеррористических мероприятий 511 военнослужащих и одно гражданское лицо получили ранения», – сказали в ведомстве.

Ранее в Баку не сообщали о потерях в рамках «антитеррористических мероприятий» 19-20 сентября.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики общее число погибших военных и гражданских лиц не называли. В Армению из Нагорного Карабаха, по информации главы армянского Минздрава, перевезены останки 125 погибших.