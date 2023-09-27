Азербайджан подтвердил гибель 192 военных в Карабахе

В ходе военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 511 получили ранения. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.
«Среди погибших военнослужащих 180 – сотрудники министерства обороны, 12 – сотрудники МВД. Один из шехидов – мирный житель. Личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз. В ходе локальных антитеррористических мероприятий 511 военнослужащих и одно гражданское лицо получили ранения», – сказали в ведомстве.
Ранее в Баку не сообщали о потерях в рамках «антитеррористических мероприятий» 19-20 сентября.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики общее число погибших военных и гражданских лиц не называли. В Армению из Нагорного Карабаха, по информации главы армянского Минздрава, перевезены останки 125 погибших.
- 19 сентября Азербайджан начал военную операцию по восстановлению суверенитета на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.
- В течение последних нескольких дней представители азербайджанских властей и представители армянского населения провели две встречи, на которых, в частности, обсуждались вопросы защиты прав жителей, решивших остаться в Карабахе. О конкретных шагах пока не сообщалось.
- По последним данным, из самопровозглашённого Нагорного Карабаха в Армению перебрались уже более 28 тысяч жителей, не желающих находится под юрисдикцией Баку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова принять 40 тысяч жителей Карабаха. Одновременно с этим он обвинил азербайджанские власти в «этнических чистках».
- Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, на которой периодически вспыхивали вооружённые конфликты. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
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