Акция протеста прошла у тбилисской Консерватории

Возле Тбилисской консерватории прошла акция музыкантов и гражданских активистов. Участники митинга выступили против решения Министерства культуры Грузии приостановить выборы нового ректора.

Как поясняют некоторые СМИ, до сих пор руководитель учебного заведения избирался путем голосования. В июле академический совет вуза распорядился начать регистрацию кандидатов на должность нового ректора, непосредственно выборы должны были состояться 10 октября. Однако 25 сентября министр Тея Цулукиани издала приказ о прекращении этого процесса.

Цель главы ведомства – назначить ректора, угодного самому министру, говорит музыкант Гига Гигашвили:

«С сегодняшнего дня начнутся процессы, благодаря которым мы сможем защитить это удивительное независимое и бесплатное училище. Мы все ожидали, что это произойдет, и теперь нам необходимо собраться с силами и действовать очень последовательно».

Гражданская активистка Цира Элисашвили считает реформы, начатые в Консерватории, продолжением «репрессивной политики Минкультуры по захвату сферы»:

«Это губительный процесс с точки зрения культурной политики, для этой сферы. Просто меняются адреса, мы стоим то возле здания музея, то у киноцентра, теперь и у консерватории. Потому я считаю, что все люди должны объединиться и дать ответ на эти карательные действия, которые изменяют институты и вводят эту репрессивную политику, которая оставляет очень плохой след в сфере культуры. Это правительство должно уйти и министра культуры необходимо сменить».

С 2019 года консерваторией руководит Нана Шарикадзе, у которой истекает срок полномочий. Шарикадзе имела право переизбраться на второй срок, однако министр культуры Тея Цулукиани ранее дала понять, что не желает видеть ее на посту ректора. Произошло это после того, как несколько месяцев назад Шарикадзе отреагировала критическим постом на события, происходящие в Киноцентре.

«Мне тяжело даже думать о том, что ненасытное желание приручить культуру никуда не делось. Это желание опасно в обществе, которое еще не оправилось от советских травм и страхов», – писала она в соцсетях.

Выступая в парламенте Грузии 20 сентября, Цулукиани заявила, что нынешнее руководство «не выполняет свою функцию» и консерваторию необходимо «реформировать». За отменой выборов ректора последовал протест.