Абхазский парламент объявил амнистию

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял во втором окончательном чтении постановление об амнистии, приуроченной к 30-летию победы в грузино-абхазской войне.

Документ представил вице-спикер парламента Астамур Аршба, передает агентство «Апсныпресс».

Согласно решению парламента, освобождаются от наказания в виде лишения свободы все лица, осужденные на срок до трех лет включительно.

Освобождаются от наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет включительно: ветераны, добровольцы, ветераны тыла и инвалиды грузино-абхазской войны; ветераны и инвалиды боевых действий на территории Абхазии; инвалиды I и II группы, больные туберкулезом, отнесенные к I и II группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированные, а также больные онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы; лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности; женщины.

Освобождаются от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания: лица, совершившие преступления по неосторожности; женщины, имеющие несовершеннолетних детей, женщины, имеющие совершеннолетних детей-инвалидов, а также беременные женщины; женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет; несовершеннолетние; лица, совершившие преступления, предусмотренные статьей 206 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Освобождаются от наказания условно осужденные: которым до дня вступления в силу постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания; те, кому отбывание наказания отсрочено; осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Амнистия не будет применяться к лицам, в отношении которых ранее применялись акты амнистии или помилования; имеющим судимость за умышленные преступления и вновь осужденным к лишению свободы за умышленные преступления. Кроме того, в постановлении указаны статьи Уголовного кодекса, на которые амнистия не распространяется.

Решение парламента об амнистии должно быть исполнено в течение двух месяцев.