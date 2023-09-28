В Испании проходит неформальный министериал по вопросам расширения ЕС

В испанском городе Мурсия открылся неформальный министериал, на котором обсуждается подготовка к возможному расширению Евросоюза до 36 стран, сообщает Общественный вещатель Грузии. Вместе с тем, ведутся дискуссии о том, как усилить поддержку стран-кандидатов в ЕС.

Основное внимание в первый день на неформальном министериале было уделено необходимости внутренней подготовки к возможному созданию ЕС из 36 членов.

«В ближайшие недели вы увидите новое направление в наших взглядах на расширение, пакет, который теперь включает в себя десять стран-кандидатов и стран с европейской перспективой», - заявил Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархели на неформальном министериале.

«В этом отчете мы не только хотим двигаться вперед, но и хотим обеспечить более быструю интеграцию. Он включает в себя план роста для Западных Балкан, который будет основываться на четырех основных принципах. Это усиления социально-экономических реформ для ускорения вступления региона в Европейский союз.

Во-вторых, до присоединения мы хотим дать этим странам возможность поэтапной интеграции в единый рынок в направлении четырех свобод Европейского союза. Третий пункт включает сотрудничество в таких областях, как верховенство закона и демократия. Четвертое – мы хотим обеспечить необходимые инструменты для заполнения экономических и социальных трещин.

Теперь страны-кандидаты должны в полной мере использовать эти возможности. По нашему мнению, нет необходимости изменять соглашения для приема новых участников. Очевидно, что внутренние дебаты могут проходить параллельно с процессом присоединения», - заявил Вархели.