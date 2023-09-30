В Грузии пройдут промежуточные выборы в парламент и внеочередные выборы мэра Гурджаани

1 октября в Грузии состоятся промежуточные выборы в парламент по мажоритарному округу Гори-Каспи и голосование за мэра Гурджаани, - соответствующую информацию распространяет Центральная избирательная комиссия.

Как заявила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани, ЦИК готов к проведению выборов 1 октября в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне. По ее словам, предстоящие выборы имеют особое значение в процессе модернизации процедуры голосования, в частности, из-за внедрения электронных технологий.

«Всего для промежуточных/внеочередных выборов будет открыто 133 избирательных участка. Избирательные участки откроются в 06:45. Голосование начнется в 08:00 утра. Избиратель должен иметь при себе удостоверение личности гражданина Грузии или паспорт гражданина Грузии», - цитирует Иоселиани SOVA.