В парламенте Грузии инициирован проект госбюджета на 2024 год

Правительство Грузии внесло в парламент проект госбюджета на 2024 год. Согласно первоначальному варианту документа, консолидированный бюджет следующего года составит 27,8 миллиард лари, сообщает SOVA.

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что в 2024 году запланирован 5,2%-ный реальный экономический рост, а прогноз реального экономического роста в среднесрочной период составляет 5%. Согласно проекту, валовой внутренний продукт, в расчете на душу населения, превышает 8600 долларов.

«В 2024 году прогноз налоговых поступлений по видам налогов таков: прогнозный показатель подоходного налога определен в размере 6705,3 миллиона лари, в том числе доля государственного бюджета - 6168,9 миллионов лари, доля автономных республик – 536,4 миллиона лари, прогнозный показатель налога на прибыль определен в размере 2063 миллионов лари.

Прогнозный показатель налога на добавленную стоимость определен в размере 9 121,4 миллионов лари, в том числе доля государственного бюджета - 7 388,3 миллиона лари, доля муниципалитетов - 1 733,1 миллиона лари, прогнозный показатель акциза определен в размере 2365,1 миллиона лари, прогнозный показатель налога на импорт определен в размере 161,2 миллионов лари, прогноз налога на имущество составляет 650 миллионов лари, прогнозный показатель других налогов определен в размере 176,2 миллионов лари.

Прогнозный показатель приватизации консолидированного бюджета составляет 350 миллионов лари, что идентично прогнозу на 2023 год», - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту государственного бюджета, финансирование Минобороны, МВД и Службы безопасности увеличится на 240 млн лари Предусмотрено 10-процентное увеличение зарплаты полицейских и военнослужащих и на развитие оборонной инфраструктуры и возможностей предусмотрено 330,0 млн лари.