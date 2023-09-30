В США задержан подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура

В Лас-Вегасе спустя 27 лет после убийства рэпера Тупака Шакура задержали подозреваемого. Это 60-летний бывший наркоторговец Дуэйн Дэвис, известный также как Keefe D. Ему уже предъявили обвинение в убийстве с использованием оружия, сообщает Associated Press.

Шакура застрелили в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года. По автомобилю, в котором он находился, открыли огонь из другой машины. Рэперу было 25 лет.

В своих мемуарах Дэвис писал, что находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля, из которого стреляли по Шакуру. Гангстер утверждал, что убийца – его племянник Орландо Андерсон, у которого был конфликт с рэпером.

Андерсон, погибший спустя два года после этого, свою причастность к убийству Шакура отвергал.