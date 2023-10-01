Глава МНЕС: Останемся в Грузии столько, сколько потребуется

Глава МНЕС (Миссии наблюдателей ЕС) Грузии Димитриос Карабалис заявил, что мониторинговая миссия ЕС остается в стране для того, чтобы помочь Грузии стать более безопасной и стабильной. Об этом глава миссии заявил на конференции, которая посвящена 15-летию пребывания МНЕС в Грузии. Карабалис отметил, что в настоящее время в миссии работают 325 сотрудника: 213 наблюдателей из 25 стран-членов ЕС и 112 грузинских коллег, сообщает SOVA.

«Это большое представительство, состоящее из 25 государств-членов, уникально потому, что мы являемся гражданской миссией Евросоюза, представленной наибольшим количеством национальностей ЕС, что подтверждает высокий уровень приверженности нашей миссии в столицах государств-членов ЕС.

Уже 15 лет мы содействуем обеспечению невозобновления боевых действий посредством наблюдения на местах 24/7. Особенно вдоль де-факто границ с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.

Наши наблюдатели в синих жилетах и наши синие машины с флагами ЕС заметны и известны. Это имело и имеет превентивный эффект: стороны знают, что мы ведем там патрулирование, и можем подтвердить любую активность с их участием», - заявил глава МНЕС.

Отмечено, что в течение суток сотрудники проводят около 15-ти патрулирований - 100 патрулирований в неделю.

«С 1 октября 2008 года мы уже провели 86000 патрулирований. В результате можем сказать, что ситуация более стабильна, чем непосредственно после войны», - заявил Карабалис.

Глава мониторинговой миссии в Грузии подчеркнул, что война, которую РФ начала против Украины почти 600 дней назад, «имеет много влияния на обстановку безопасности в Грузии, мы до сих пор не зафиксировали какого-либо значительного ухудшения с точки зрения безопасности вдоль линий административной границы». Карабалис заявил, что «ситуация остается хрупкой» и что пока в наличии «относительная стабильность», поскольку всегда есть «некоторый потенциал» для отрицательного развития обстановки.

«Нестабильная обстановка безопасности, существующая в регионе, требует, чтобы все акторы проявили дополнительный уровень ответственности для предотвращения инцидентов или потенциальной эскалации. Со своей стороны, мы, конечно, продолжаем наблюдать за ситуацией без каких-либо задержек и поддерживаем регулярный контакт со всеми сторонами», - заявил глава МНЕС в Грузии.