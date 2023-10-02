Оппозиционеры: «Грузинская мечта» планируют принять очередной «российский закон»

Оппозиционное движение «Дроа!» и партия «Гирчи – больше свободы» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» планирует принять очередной «российский закон».

Речь идет о поправках в закон «О собраниях и манифестациях» относительно возведения временных конструкций во время собраний и демонстраций, передает SOVA.

«Эта инициатива аналогична нормативным актам, действующим в автократических и диктаторских режимах, и направлена, с одной стороны, на ограничение права на собрания и манифестации, гарантированного Конституцией, а с другой стороны, на запугивание граждан, которые, возможно, захотят прибегнуть к формам протеста, требующим различных конструкций или методов использования (например, сцена, генератор, палатка и т.д.)», — говорится в заявлении.

По их словам, в стране, где на основании показаний только одного или нескольких полицейских граждан задерживают, судят и наказывают за протест с чистым листом в руках, всем ясно, к каким последствиям приведет любой подобный шаг по юридическому ограничению права на собрания и манифестации быть.

Отметим, согласно изменениям, участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, если их размещение:

создает угрозу участникам собрания, демонстрации или другим лицам;

мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность;

создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций;

не связано с проведением собрания или манифестации.

Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток. А если нарушитель является еще и организатором, то — конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 15 суток.