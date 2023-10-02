Югоосетинские силовики проводят проверку по факту избиения подростка

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних начали проверку по факту избиения подростка в Цхинвали, сообщила пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.

«Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних изучают видео, размещенное в социальных сетях, где девочка-подросток наносит удары по лицу сверстника. Инспекторами установлено, что инцидент произошел 25 сентября текущего года в Цхинвале. Оба подростка занимаются рукопашным боем у одного тренера», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснила школьница, мальчик неоднократно распространял информацию, порочащую ее честь и достоинство.

«Она рассказала инспекторам, что не собиралась бить обидчика, а пришла к нему поговорить. В результате он словесно оскорбил ее, в ответ она нанесла ему удары», – сказали в пресс-службе.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних цхинвальского УВД Лали Гатаева отметила, что обращений или заявлений после данного инцидента в милицию не поступало. Она добавила, что отсутствие заявления от потерпевшей стороны не освобождает школьницу от ответственности.

Правовая оценка действиям школьницы будет дана после установления обстоятельств произошедшего, заявили в ведомстве.