В Южной Осетии хотят создать еще одну политическую партию

В министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия представлены документы организационного комитета о намерении создать новую политическую партию. Её предполагаемое наименование – «Патриоты Алании», а уполномоченное лицо оргкомитета – Ир-Тох Дудайты.

Собрание организационного комитета по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда, на котором будет принято решение о создании политической партии, состоялось 29 сентября.

«Министерство юстиции выдало уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление в ведомство», – заявили в пресс-службе.

На сегодняшний день в югоосетинском Минюсте зарегистрированы 12 политических партий.