Georgian Airways приостанавливает полеты в направлении Тель-Авива

Посольство Грузии в Израиле распространяет заявление, в связи с информацией о том, что международный аэропорт Израиля закрывается. Аэропорт Израиля продолжает работать, сообщают в дипломатическом ведомстве. При этом предупреждают, что компания Georgian Airways с 22 октября приостанавливает полеты в направлении Тель-Авива:

«Что касается полетов в направлении Израиль-Грузия, у нас есть несколько новостей: как известно, компания Georgian Airways объявила, что с 22 октября компания останавливает полеты в направлении Тель-Авива, что связано с отдельными регуляциями международных страховых компаний.

Однако мы хотели бы разъяснить соотечественникам, проживающим в Израиле, и другой заинтересованной общественности, что прямые рейсы в направлении Тбилиси сохраняют и регулярно выполняют израильские авиакомпании: Эль Али - Исреар - Аиркиа.

Кроме того, компания Georgian Airways добавляет ежедневные рейсы по маршруту Ларнака-Тбилиси, и воспользоваться этим транзитным маршрутом также смогут желающие выехать из Израиля в Грузию. Также следует отметить то обстоятельство, что в течение последних трех дней на рейсах, выполненных в направлении Израиль-Грузия (Georgian Airways, Эль Али, Исреар и Аиркиа) наблюдался низкий спрос и были свободные места», - говорится в сообщении.