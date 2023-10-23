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В Грузии число визитеров из России приблизилось к показателям 2019 года

Тбилиси

Россияне лидируют среди визитеров, прибывших в Грузию в январе-сентябре текущего года. Статистика опубликована на сайте Национальной администрации туризма.

По информации ведомства, число визитеров из России за девять месяцев составило почти 1 миллион 150 тысяч, что выше прошлогоднего показателя на 47.3%, но на 4.7% меньше, чем в 2019-м.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в июле 2019-го и восстановлено в мае текущего года.

В пятерку стран по количеству визитеров входят Турция (1 081 419 поездок), Армения (736 086), Израиль (182 651) и Азербайджан (147 195). Далее идут Казахстан, Украина, Беларусь, Иран и Польша.

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