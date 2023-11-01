Абашидзе подтвердил подлинность записи телефонного разговора с Карасиным

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе подтвердил подлинность распространенной в сети аудиозаписи телефонного разговора с главой комитета Совета Федерации России по международным делам, бывшим замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.
Youtube-канал Cyber Kmarа опубликовал аудиозапись, которая свидетельствует о том, что разговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией велись после начала российского вторжения в Украину.
Сенатор Григорий Карасин рассказал Зурабу Абашидзе о позиции российских «транспортников», которые считают, что «надо бы обсудить» авиасообщение и вопросы «по наземному транспорту» с Грузией.
Карасин: «Мое мнение, что, наверное, сейчас немножно несвоевременно вопрос ставить и обсуждать… Может быть, я ошибаюсь…».
Абашидзе: «Нет, правильно совершенно».
Карасин: «Лучше мы немножко подождем. Надо, чтобы… как бы это сказать… пена сошла немножко вниз и ситуация стала немножко понятной».
Абашидзе: «Да, безусловно, безусловно…».
Абашидзе говорит, что эта беседа состоялась в марте 2022 года, в рамках т.н. Пражского формата, в рамках которого стороны обсуждают транспортные, торговые и гуманитарные вопросы:
«Прошел уже год и 8 месяцев как мы разговаривали с ним на эти и другие темы. Телефонный разговор, который сейчас обнародовали, состоялся в марте прошлого года. Он спросил мое мнение, и я подтвердил, что нецелесообразно заводить разговоры о восстановлении воздушного сообщения между двумя странами. Это является доказательством того, что принципиальное решение о возобновлении авиасообщения с Грузией было принято российской стороной позже и самостоятельно, о чем мы все время говорили», — сказал Абашидзе.
Это был последний разговор с Григорием Карасиным на данную тему, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ.
- Канал Cyber Kmarа и ранее публиковал записи телефонных разговоров Абашидзе. Одна из последних таких записей – беседа с президентом благотворительного фонда им. Чайковского Марком Зильберквитом и журналистом Владимиром Познером, перед которыми спецпредставитель премьер-министра извинился за инцидент, произошедший в 2021 году, когда гражданские активисты и оппозиционеры выразили протест против приезда в Тбилиси Познера и его друзей, практически вынудив их покинуть Грузию..
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