Абашидзе подтвердил подлинность записи телефонного разговора с Карасиным

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе подтвердил подлинность распространенной в сети аудиозаписи телефонного разговора с главой комитета Совета Федерации России по международным делам, бывшим замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.

Youtube-канал Cyber Kmarа опубликовал аудиозапись, которая свидетельствует о том, что разговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией велись после начала российского вторжения в Украину.

Сенатор Григорий Карасин рассказал Зурабу Абашидзе о позиции российских «транспортников», которые считают, что «надо бы обсудить» авиасообщение и вопросы «по наземному транспорту» с Грузией.

Карасин: «Мое мнение, что, наверное, сейчас немножно несвоевременно вопрос ставить и обсуждать… Может быть, я ошибаюсь…».

Абашидзе: «Нет, правильно совершенно».

Карасин: «Лучше мы немножко подождем. Надо, чтобы… как бы это сказать… пена сошла немножко вниз и ситуация стала немножко понятной».

Абашидзе: «Да, безусловно, безусловно…».

Абашидзе говорит, что эта беседа состоялась в марте 2022 года, в рамках т.н. Пражского формата, в рамках которого стороны обсуждают транспортные, торговые и гуманитарные вопросы:

«Прошел уже год и 8 месяцев как мы разговаривали с ним на эти и другие темы. Телефонный разговор, который сейчас обнародовали, состоялся в марте прошлого года. Он спросил мое мнение, и я подтвердил, что нецелесообразно заводить разговоры о восстановлении воздушного сообщения между двумя странами. Это является доказательством того, что принципиальное решение о возобновлении авиасообщения с Грузией было принято российской стороной позже и самостоятельно, о чем мы все время говорили», — сказал Абашидзе.

Это был последний разговор с Григорием Карасиным на данную тему, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ.