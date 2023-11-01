Карасин: Зурабишвили по-прежнему паразитирует на российской теме

Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин прокомментировал интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили американскому телеканалу CBS.

«По-прежнему паразитирует на российской теме Зурабишвили. Теперь едва избежавшую импичмента госпожу нервируют живущие в Грузии россияне, которые «говорят на языке врага». Президент усматривает в этом предпосылки для объявления Россией полноценной войны и выступает за запрет российским гражданам въезжать на территорию страны. Иначе как бредовыми подобные публичные высказывания не назовёшь. Убеждён, что это понимают и в Тбилиси», – написал в своем телеграм-канале Карасин.

Отметим, что ранее российский политик не раз критиковал Зурабишвили. При этом Карасин пока не комментировал распространенную в сети аудиозапись телефонного разговора со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CBS прокомментировала вопрос пребывания на территории Грузии россиян, которые массово приехали в страну после полномасштабного вторжения России в Украину и после объявления мобилизации на своей родине. Зурабишвили назвала «тревожным» обстоятельство, когда люди, разговаривающие на «языке врага», считают, что находятся у себя дома, в то время, когда это — территория Грузии.