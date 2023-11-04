Ника Мелия ответил Саакашвили: Миша сказал и выполняй - это не мой путь

«Прежде чем к чему-то призывать, прежде чем критиковать других, посмотрите на себя глазами избирателя или рядового члена партии», - заявляет бывший председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, передает «ИнтерпрессНьюс».

Как написал Мелия в Facebook, многие помнят, что делал Георгий Вашадзе и какую роль он сыграл в конкретных процессах.

«Миша ведь сказал - идите, так идите!», к вниманию этих людей: сказал и выполняй - это не тот путь, которым я иду, тем более не приму призывы от тех, кто двигался по странной траектории, у кого не вышло и вернулись. Миша также сказал: Вашадзе проголодался, поэтому пошел и делал дело Бидзины. Перешел на темную сторону, мол. Многие из нас помнят, что он делал и какую роль играл в конкретных процессах. …Прежде чем кого-то к чему-то призывать, прежде чем увидеть соринку в глазах других, посмотрите на себя со стороны, глазами избирателя или рядового члена партии», - пишет Ника Мелия.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил 3 ноября, что каждый должен найти свой путь. «Если вы хотите ругать партию изнутри, лучше выйти из нее и сделать что-то свое, чем ослаблять партию изнутри, пусть все найдут свой путь», - заявил Саакашвили.