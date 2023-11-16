Сын известного в Грузии защитника животных прооперирован после драки

Известный в Грузии защитник животных Тамаз Элизбарашвили, отец задержанного по делу о ранении во время драки Гурама Элизбарашвили, публикует в социальных сетях видеообращение, в котором рассказывает свою версию инцидента. Драка между его сыном и вторым участником конфликта произошла на улице Жвания в Тбилиси, возле детского сада. Гурам Элизбарашвили выгуливал собаку, когда к нему, по словам Тамаза Элизбарашвили, обратился гражданин Казахстана с претензиями:

«Он был настолько агрессивен по отношению к собаке, он был настолько категоричен: говорил убери её, мне не нравится, когда здесь гуляет собака. Она (собака) – Пиппо (кличка собаки) даже два килограмма не весит. Он пнул собаку, начал ругаться, а потом произошла драка».

Участники драки нанесли друг другу ранения, продолжает Тамаз Элизбарашвили.

«В итоге мы получили то, что имеем – мой сын ранен, этот казах ранен, Пиппо — это до сих пор напуган… Если мой сын виновен, то он, конечно, будет привлечен к ответственности, но у меня сомнения в этом. Факт, что мой сын ранен, я требую обнародовать кадры, снятые камерой наблюдения, естественно, сделаю все возможное в этом случае и защищу права моего сына», — говорит Элизбарашвили.

Он также сообщил, что его сына прооперировали (что за операция потребовалась Гураму он не уточняет), сегодня же его, вероятно, переведут в тюремную больницу.

Между тем, знакомый пострадавшего гражданина Казахстана ранее рассказал агентству «Новости-Грузия» свою версию произошедшего:

«Парень, которого ранили, вел маленького ребенка в детский сад. Попросил убрать большую собаку с детской площадки. Завел ребенка в садик, оставил там, а на выходе получил битой по голове и несколько огнестрельных ранений. Знаю пострадавшего лично: трое детей, интеллигентный парень. 10 часов длилась операция. А в СМИ сейчас пишут, что это была перестрелка с двух сторон. Чушь полная».

О том, что Элизбарашвили «сходил за битой и пистолетом, вернулся и пять раз выстрелил в родителя, сделавшего замечание», сообщал и читатель телеграм-канала Tbilisi life.

По данному инциденту МВД начало расследование по статьям 117 и 236 УК Грузии умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное ношение оружия.