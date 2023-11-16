В Абхазии рассказали о хакерской атаке на «Черноморэнерго»

В самопровозглашенной республике Абхазия хакерская атака была осуществлена на диспетчерскую энергокомпании «Черноморэнерго». Об этом в интервью агентству «Аиашара» рассказал гендиректор компании Тимур Джинджолия.

«Атака была. Была нарушена работа наших серверов. Работа нашей системы сегодня практически восстановлена на 95%. Диспетчерская работает в штатном режиме. Ребята усиленно работают. Думаю, что до конца этой недели мы полностью выйдем из этой ситуации», – сказал он.

По информации журналистов, злоумышленники требовали выплату в криптовалюте.

«Мы никому ничего не платили – для того, чтобы это у людей не превратилось в практику», – рассказал Тимур Джинджолия.