В тбилисском соборе Святой Троицы прошла панихида по погибшим в Абхазии

В Тбилиси в соборе Святой Троицы состоялась гражданская панихида по погибшим во время боевых действий в Абхазии в 1990-е годы. На похоронах присутствовали представители правительства Грузии.

Останки погибших были доставлены в Тбилиси из Абхазии благодаря совместным усилиям Международного комитета Красного Креста и Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии. Это 20 человек – 14 военных и 6 гражданских лиц, погибших во время вооруженных действий в Абхазии в 1990-е годы.

Пятеро военных были похоронены с воинскими почестями на братском кладбище в районе Дигоми, а 15 человек, по решению семей, будут похоронены на родовых кладбищах.

По информации Государственной службы по делам ветеранов, в 2010 году при участии Международного комитета Красного Креста, после создания двух координационных механизмов, один из которых действует после вооруженного конфликта в Абхазии в 1992- 93 годах, а второй в связи с военными действиями в Цхинвальском регионе 1990-х и 2008 года, были обнаружены останки 601 человека, 263 уже переданы семьям.

2029 военных и гражданских лиц по-прежнему считаются пропавшими без вести, а механизм гуманитарной координации продолжает работать над их поиском, идентификацией и передачей семьям.