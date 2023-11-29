В Гагрском районе подсчитывают ущерб, нанесенный штормом

Ущерб, нанесенный штормом Гагрскому району 27-28 ноября, еще не подсчитан до конца, заявил агентству «Апсныпресс» заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

«Частично на набережной смыло брусчатку, также шторм снес большую часть бетонных ограждений. Море нанесло колоссальный объем песка на всей прибрежной территории. Сейчас службы занимаются вычищением и вывозом», – сообщил Цишба.

Он отметил, что в некоторых местах брусчатку можно восстановить, а там, где ее смыло, нужно будет укладывать заново. Укладка брусчатки на набережной была завершена в июне 2023 года.

«Мы надеемся, что к следующему туристическому сезону мы успеем завершить основную часть работ», – сказал замглавы администрации Гагрского района.

Сейчас жителям Гагры еще не обеспечена подача воды, так как идет восстановление насосных станций, подача электричества восстановлена.

«Вчера велись работы по уборке центральной и спальной частей района. Сегодня идет уборка на территории старой Гагры», – сообщил Цишба.

По его информации, колоннада в Старой Гагре практически не пострадала.