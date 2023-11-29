Политсовет «Нацдвижения» пополнился 20 новыми членами

В Грузии оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД) сообщило о расширении политсовета партии. В ходе сегодняшнего заседания руководства политического объединения было принято решение назначить на пост членов политсовета:

Эку Цамалашвили, Гию Чантурия, Николоза Вачеишвили, Гиги Кублашвили, Севдию Угрехелидзе, Нику Чурадзе, Майю Джавахишвили, Мераба Джанелидзе, Александра Крево-Асатиани, Вано Петриашвили, Наталью Мчедлишвили, Бесо Катамадзе, Мамуку Курашвили, Игоря Нармания, Алика Куправа, Левана Перадзе, Бакура Мгеладзе, Темура Цамцишвили, Нику Оболадзе, Ираклия Гиоргобиани.

Об этом сообщил председатель ЕНД Леван Хабеишвили. Ранее он заявлял, что правящий орган партии будет расширен за счет людей, которые присоединятся к «Манифесту единства»:

«Как вы знаете, 23 ноября 2023 года президент (Михаил) Саакашвили был официально назван главным лидером Коалиции Победы. У него была инициатива, касающаяся политсовета, я имею в виду, естественно, «Единое национальное движение». Партия приняла решение о расширении политсовета… Я хотел бы еще раз предложить членам бывшего политсовета, всем тем людям, которые были в политсовете «Национального движения» и которые присоединяются к манифесту президента Саакашвили, манифесту единства, где говорится «о важности единства и борьбы с Бидзиной Иванишвили», представлять "Национальное движение"».

Напомним, что бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия «Манифест единства» не подписывал.