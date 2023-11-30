Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Спикер парламента Грузии прокомментировал похвалу Маргариты Симоньян

Шалва Папуашвили
Шалва Папуашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление однопартийца Мамуки Мдинарадзе об отказе введения санкций против РФ и похвалу главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян за такую позицию.

«Главное, что нас хвалят граждане Грузии, и мы чувствуем эту похвалу и поддержку со стороны граждан Грузии, так как действуем в их интересах, это истина. Если сегодня любой представитель России скажет, что солнце всходит на востоке, мы должны сказать, что это не так? Истина в том, что введение санкций — это выстрел себе в ногу, это знают все – граждане Грузии, зарубежные партнеры, поэтому не важно, кто эту истину подтвердит… Мы работаем для того, чтобы получать комплименты от грузинского народа и делать грузинский народ счастливым. То, что говорят другие, нас не касается. Поэтому мы не реагируем, когда нас несправедливо критикуют, кто бы это ни был, и не реагируем, когда нас хвалят недоброжелатели», — заявил Шалва Папуашвили.

Напомним, что оппозиционная партия «Лело» представила парламенту Грузии «Акт о защите Грузии», разработанный с целью ограничить российское влияние, однако большинство отклонило документ. Он предусматривал ряд мер – от введения виз для граждан РФ до запрета на покупку недвижимости и введение «оккупационного сбора». Лидер партии Мамука Хазарадзе заявил и о необходимости присоединения к западным санкциям против России.

Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что «введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии».

Позже за позицию правящей партии Грузию похвалила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Грузия удивительно адекватно себя ведет. Вот бы и Армения так же», — написала она в соцсети Х.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG