Спикер парламента Грузии прокомментировал похвалу Маргариты Симоньян

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление однопартийца Мамуки Мдинарадзе об отказе введения санкций против РФ и похвалу главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян за такую позицию.

«Главное, что нас хвалят граждане Грузии, и мы чувствуем эту похвалу и поддержку со стороны граждан Грузии, так как действуем в их интересах, это истина. Если сегодня любой представитель России скажет, что солнце всходит на востоке, мы должны сказать, что это не так? Истина в том, что введение санкций — это выстрел себе в ногу, это знают все – граждане Грузии, зарубежные партнеры, поэтому не важно, кто эту истину подтвердит… Мы работаем для того, чтобы получать комплименты от грузинского народа и делать грузинский народ счастливым. То, что говорят другие, нас не касается. Поэтому мы не реагируем, когда нас несправедливо критикуют, кто бы это ни был, и не реагируем, когда нас хвалят недоброжелатели», — заявил Шалва Папуашвили.

Напомним, что оппозиционная партия «Лело» представила парламенту Грузии «Акт о защите Грузии», разработанный с целью ограничить российское влияние, однако большинство отклонило документ. Он предусматривал ряд мер – от введения виз для граждан РФ до запрета на покупку недвижимости и введение «оккупационного сбора». Лидер партии Мамука Хазарадзе заявил и о необходимости присоединения к западным санкциям против России.

Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что «введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии».

Позже за позицию правящей партии Грузию похвалила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Грузия удивительно адекватно себя ведет. Вот бы и Армения так же», — написала она в соцсети Х.