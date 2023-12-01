Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе

Израильская армия официально объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, передает Би-Би-Си. Перемирие окончено.
В коротком заявлении в соцсетях ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий «оперативной паузы» в боях и обстреле израильской территории.
«Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Израиль наносит авиаудары и артиллерийские удары по Газе, сообщает AFP.
- Режим прекращения огня действовал в секторе Газа с 24 ноября. Ранним утром в четверг стороны в последний момент – до истечения срока соглашения - смогли договориться о продлении сделки еще на одни сутки. Изначально сделка была рассчитана на 4 дня.
- Перерыв в боевых действиях использовался для освобождения израильских заложников из Газы в Израиль в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем, а также доставку гуманитарной помощи палестинцам.
- За время гуманитарной паузы ХАМАС освободил более 70 израильских женщин и детей, а также более 20 иностранцев: большинство из них – сезонные рабочие из стран Юго-Восточной Азии. Освобождение иностранцев проходило в рамках отдельных соглашений.
- Боевую операцию в секторе Газа силы ЦАХАЛ начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Жертвами теракта в Израиле стали 1200 человек, свыше 240 - взяты в заложники. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по этой палестинской территории погибли более 14800 человек, из которых около 6000 дети. Независимого подтверждения этой информации нет.
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