Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе

Израильская армия официально объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, передает Би-Би-Си. Перемирие окончено.

В коротком заявлении в соцсетях ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий «оперативной паузы» в боях и обстреле израильской территории.

«Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Израиль наносит авиаудары и артиллерийские удары по Газе, сообщает AFP.