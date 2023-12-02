Добыча нефти в США достигла рекордного уровня

Добыча нефти в Соединенных Штатах достигла рекордного уровня. В сентябре американские нефтяные компании добывали 13,2 миллиона баррелей нефти в день, что выше уровня добычи в России и Саудовской Аравии.

Рост производства нефти стал ответом на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, в результате которого цена барреля нефти впервые за почти десятилетие превысила 100 долларов. Это стало стимулом для бурения новых скважин, которые сейчас начинают работать на полную мощность. Аналитики прогнозируют продолжение повышения производства нефти на 500 тысяч баррелей в день в будущем году. Добыча природного газа поднялась до рекордного уровня в августе.

Соединенные Штаты сейчас экспортируют около 4 миллионов баррелей нефти в день, превратившись в одного из крупнейших в мире экспортеров нефти. Основными покупателями американкой нефти стали европейские и азиатские страны. Увеличивающиеся поставки американских нефти и природного газа помогли предотвратить кризисную ситуацию на европейском рынке энергоресурсов прошлой зимой.

Рост производства и падение цен нефти имеет важные политические последствия, отмечают наблюдатели. Это укрепило позиции администрации Байдена в отношениях с Россией, Венесуэлой и Ираном и избавило ее от необходимости полагаться на Саудовскую Аравию в качестве партнера по стабилизации мировых цен на нефть. Цены бензина в Соединенных Штатах упали почти на 40 процентов с середины прошлого года, что является важным аргументом в предвыборной кампании Джо Байдена.

Вопреки предвыборным обещаниям запретить добычу энергоресурсов на федеральных землях президент Байден санкционировал новые крупные проекты по добыче нефти на Аляске. Его администрация также выдала небольшое число лицензий на бурение на прибрежном шельфе. Природоохранные организации подвергли критике эти решения Джо Байдена.