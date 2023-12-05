Гражданин Грузии освобожден из цхинвальского изолятора

СГБ Грузии распространяет заявление, в котором сообщается, что незаконно задержанный российскими военными гражданин Грузии Хвича Коринтели свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

Коринтели был задержан вблизи села Адзви Горийского муниципалитета 24 ноября 2023 года, напоминает SOVA.

«Для немедленного освобождения Хвичи Коринтели из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии», а также все другие инструменты, доступные центральному правительству. Центральное правительство вместе со своими международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии от незаконного содержания под стражей на оккупированных территориях.

Оккупационные силы несут ответственность за все разрушительные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации», - сказано в сообщении Службы госбезопасности Грузии.

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что отпустили Коринтели, «приняв во внимание» состояние здоровья и «исходя из гуманных соображений».