Семьям переданы останки 23 человек, погибших во время войны в Абхазии

При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще 23 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Среди них – 21 военный и двое гражданских лиц. Их останки уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия.

Как сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, гражданская панихида по погибшим проходит сегодня в тбилисском соборе Святой Троицы.

17 военных похоронят 7 декабря на братском кладбище в Тбилиси, а остальных – на родовых кладбищах.

По информации Международного Комитета Красного Креста, с момента создания координационного механизма в 2010 году (в связи с войной в Абхазии в 1992–1993 гг.) были опознаны и переданы родственникам останки 273 человек, 1870 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести.