Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщают российские СМИ.

Принятые в 2020 году поправки в российскую Конституцию позволяют выдвинуться на пятый срок действующему президенту Владимиру Путину. Ранее он заявлял, что расскажет о своих планах после официального назначения даты выборов.

7 декабря Совет Федерации принял решение назначить выборы на 17 марта. Изначально предполагалось, что документ будет выпущен 13 декабря.

О своём намерении участвовать в выборах заявили Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналист из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия «Новые люди», сообщали в её пресс-службе.