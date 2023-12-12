Министериал Восточного партнерства поддержал региональное соглашение о роуминге

Участники министериала Восточного партнерства поддержали подписание регионального соглашения о роуминге. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Грузии.

Ранее о том, что пять стран Восточного партнерства, вероятно, достигнут договоренности о постепенном снижении платы за роуминг между собой, сообщил европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Итоги министериала, в котором приняли участие министры иностранных дел Грузии, Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана, главы МИД стран ЕС, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, подвели и в Брюсселе.

В пресс-релизе указано, что ЕС, государства-члены и партнеры активизируют свои усилия по реализации программ восстановления, стабильности и реформ Восточного партнерства, а также для решения проблем, связанных с продолжающимися последствиями войны России против Украины для всего региона. Министры обсудили сферы сотрудничества, включая связь, транспорт, энергетику, переход к зеленой и цифровой экономике, а также вопросы прав человека, гражданского общества, верховенства закона и безопасности.

Министры выразили поддержку конкретным приоритетным направлениям на 2024 год, особенно в области регионального роуминга, безопасности дорожного движения и транспорта.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз увеличит число наблюдателей в Армении со 138 до 209. Об этом сообщил Жозеп Боррель, добавив, что «существует исторический шанс достичь мира в регионе».