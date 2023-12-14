Президент Литвы прокомментировал вопрос предоставления Грузии статуса кандидата

Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита ЕС в Брюсселе прокомментировал вопрос начала переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.

«Думаю, у нас есть исторический шанс принять очень смелые решения относительно начала переговоров с Украиной и Молдовой. Это в наших руках, мы можем воспользоваться этим шансом или упустить его. Позиция моей страны очень тверда. Вы знаете, мы поддерживали их с первого дня. Я думаю, что украинский и молдавский народы и заслуживают положительных результатов, поскольку они приложили много усилий для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Сможем ли мы получить эти положительные результаты и принять решения, увидим сегодня… Моей стране выгоден принцип единогласия, потому что она маленькая страна, как, например, Венгрия. Очень важно сохранить этот принцип, однако им нельзя злоупотреблять, его нужно использовать правильно и справедливо», — сказал Науседа.

Президент Литвы также прокомментировал вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС:

«Мои друзья из Грузии действительно очень многое сделали для осуществления реформ. Да, всегда есть проблемы, которые можно решить в будущем. Однако сейчас у нас политическая ситуация, когда нам приходится принимать решения, решения не только по Украине и Молдове, но также по Грузии и Боснии и Герцеговине. Для меня вопросы и ответы очень просты. Моя страна получила большую выгоду от членства в ЕС – быстрое экономическое развитие, инновации, зеленые инвестиции, рост ВВП. Итак, мой вопрос следующий - почему люди, живущие за пределами Евросоюза, не должны заслуживать того же – нормальной жизни, благосостояния, верховенства закона и т.д.?»