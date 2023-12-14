Аслан Бжания провел встречу с лидером «Аруаа»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания 13 декабря встретился с лидером ветеранской организации «Аруаа» Темуром Гулия.

По информации пресс-службы абхазского лидера, на встрече «обсуждались актуальные для государства и общества вопросы, в том числе и недавно принятые парламентом законы, регулирующие вопросы восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии».

«Президент Аслан Бжания еще раз подтвердил свою готовность обсуждать все вопросы, волнующие граждан страны, и вести открытый диалог», – говорится в сообщении.

По информации «Аруаа», Бжания согласился обсудить поправки, принятые парламентом в закон «Об актах гражданского состояния», с общественными организациями, научной интеллигенцией и депутатами.