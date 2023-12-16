Премьер Испании: воспользуйтесь моментом - начните внедрять реформы

Премьер Испании, в условиях председательства которой и было принято Советом Европы решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, призвал власти страны «воспользоваться моментом» и внедрить реформы, пишет SOVA.

Педро Санчес отметил, что сложный геополитический контекст в мире имеет и «положительный горизонт», которым Грузия должна воспользоваться.

«Воспользуйтесь моментом, сейчас эти международные трудности, в условиях которых мы живем, имеют и позитивный горизонт, что очень важно для народа Грузии, Молдовы и Украины. Прежде всего, воспользуйтесь этим моментом и начните внедрять реформы, которые в конечном итоге позволят нам расширить ЕС за счет этих трех важных стран», - заявил Педро Санчес.

Совет Европы - лидеры 27-ми стран-членов ЕС - 14 декабря решил предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз, а Украине и Молдове предоставил право начать переговоры о вступлении в ЕС. Решение озвучил президент Евросовета Шарль Мишель.