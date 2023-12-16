Генпрокуратура: Грузия и США парафировали соглашение об экстрадиции

Генпрокуратура Грузии заявляет, что в рамках официального визита в Соединенные Штаты было парафировано соглашение об экстрадиции между США и Грузией, передает SOVA.

Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и министр юстиции Грузии Рати Брегадзе парафировали (одобрили текст договора - ред.) документ с грузинской стороны, а заместитель генерального прокурора США и министр по международным отношениям Брюс Шварц - с американской.

«Это важный момент в истории Грузии. Последние три десятилетия очень интересного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами являются демонстрацией нашей непоколебимой дружбы, и этот исторический документ является результатом этого партнерства.

Я горжусь тем, что мое ведомство на протяжении многих лет является центральным компетентным органом в Грузии, возглавляющим совместные усилия двух стран в процессе правоприменения. Окончательное вступление соглашения в силу включает в себя другие этапы, но я уверен, что обе страны смогут выполнить необходимые процедуры в кратчайшие сроки», - заявил генпрокурор Ираклий Шотадзе.

Парафированию договора об экстрадиции между Соединенными Штатами и Грузией в январе 2023 года предшествовали переговоры с американской стороной в Тбилиси.