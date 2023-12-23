Убийство на сухумской набережной: для трех обвиняемых требуют смертную казнь

Смертная казнь для троих подсудимых из пяти. Такое наказание попросили применить представители Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия к Эрику Чкадуа, Беслану Бганба и Дато Ахалая в рамках дела о тройном убийстве на сухумской набережной.
Аслану Блабба обвинители предлагают назначить 20 лет лишения свободы, Демуру Ахалая – 18 лет. Смертная казнь, как исключительный вид наказания, может быть назначена в Абхазии, однако с 2007 года действует мораторий на ее исполнение в мирное время, передает «Абаза ТВ».
- 22 ноября 2019 года у входа в сухумский ресторан «Сан-Ремо» на приморской набережной, группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика). Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.
- На фоне тех событий 2 декабря 2019 года депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.
- 30 апреля 2021 года обвинительное заключение по делу о тройном убийстве было передано в Верховный суд.
- Согласно обвинительному заключению, Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Чкадуа, кроме того, обвиняется в хищении транспортных средств и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
- Судебный процесс входит в тройку самых резонансных и «долгоиграющих» в текущем веке в Абхазии наряду с процессами по делу о покушении на убийство Александра Анкваба в 2012 году и по делу о похищении и убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы.
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