Убийство на сухумской набережной: для трех обвиняемых требуют смертную казнь

Смертная казнь для троих подсудимых из пяти. Такое наказание попросили применить представители Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия к Эрику Чкадуа, Беслану Бганба и Дато Ахалая в рамках дела о тройном убийстве на сухумской набережной.

Аслану Блабба обвинители предлагают назначить 20 лет лишения свободы, Демуру Ахалая – 18 лет. Смертная казнь, как исключительный вид наказания, может быть назначена в Абхазии, однако с 2007 года действует мораторий на ее исполнение в мирное время, передает «Абаза ТВ».