Омбудсмен Грузии продолжит наблюдать за состоянием Саакашвили

Офис Народного защитника Грузии продлил сотрудничество с группой врачей, наблюдающих за состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Консилиум, в состав которого входят 10 авторитетных врачей разных профилей, с ноября 2021 года периодически проверяет состояние Саакашвили и публикует свои заключения.

Между тем, депутаты Европарламента напомнили, что наблюдают за тем, как проходит лечение экс-главы государства. Об этом говорится в письме от 12 января, которое сегодня в соцсети в сети Х опубликовал европарламентарий Петрас Аустревичус.

«Вы можете быть уверены, что в Европарламенте мы всегда в курсе вашего состояния и делаем все, чтобы улучшить его. Поздравляем вас и грузинский народ с получением статуса кандидата в ЕС. Это важный шаг на пути к европейскому будущему Грузии, и это было бы невозможно без вашей напряженной работы, особенно в плане европейских реформ», — говорится в письме.

Письмо подписали европарламентарии: Петрас Аустревичюс, Мириам Лексман, Тийс Ройтен, Михаэль Галер, Анна Фотыга и Андрюс Кубилюс.

Напомним, что в декабре прошлого года партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» потребовала вернуть в тюрьму Михаила Саакашвили. Член партии Михаил Даушвили назвал прибывание экс-главы государства в клинике «Вивамеди» спектаклем «Грузинской мечты», и обвинил партию власти в использовании суда «для достижения собственных предвыборных пиар-целей».