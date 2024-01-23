В Абхазии сообщили о задержании в 2023 году 700 нарушителей де-факто границы

По информации СГБ самопровозглашенной республики Абхазия, в 2023 году сотрудниками ведомства и Погрануправления российской ФСБ на абхазо-грузинской де-факто границе было задержано более 700 нарушителей пограничного законодательства.

Задержанных привлекли к административной ответственности в соответствии со статьями «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне», «Нарушение режима государственной границы» и «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия».

15 уголовных дел возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса – «Незаконное пересечение государственной границы».

По информации СГБ, в прошлом году было пресечено 30 попыток незаконного перемещения грузов различного назначения: изъято более 900 блоков табачной продукции, шесть единиц оборудования для майнинга. В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Абхазии, говорится в сообщении.